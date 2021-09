Programación deportiva para este domingo 12 de septiembre

ESPN

2:30 p. m. US Open: Final Masculina: [1] Novak Djokovic (SRB.) vs. [2] Daniil Medvedev (RUS.)



ESPN 3

1:45 p. m. Serie A: AS Roma vs. Sassuolo



Star +

7:25 a. m. Eredivisie: Heracles Almelo vs. Feyenoord

10:20 a. m. Premier League: Leeds vs. Liverpool

10:50 a. m. Serie A: Milan vs. Lazio

10:50 a. m. Serie: Empoli vs. Venezia

12:20 p. m. Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs. Arminia Bielefeld



ESPN y Star +

5:20 a. m. Serie A: Sampdoria vs. Inter



ESPN 2 y Star +

8:20 a. m. Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart

10:20 a. m. Bundesliga: Bochum vs. Hertha Berlin



ESPN 3 y Star +

7:50 a. m. Serie: Spezia vs. Udinese

1:30 p. m. Serie A: Roma vs. Sassuolo



Directv Sports

7 p. m. LaLiga: Español vs. At. Madrid

9:15 p. m. LaLiga: Osasuna vs. Valencia CF

2 p. m. LaLiga: Real Madrid vs. Celta



WIN +

2 p. m. Liga BetPlay: Bucaramanga vs. Millonarios

4 p. m. Liga BetPlay: Pereira vs. Junior

6:05 p. m. Liga BetPlay: Nacional vs. La Equidad

8:10 p. m. Liga Femenina: Cali vs. Santa Fe



