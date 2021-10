Programación deportiva para este domingo 10 de octubre

Caracol TV

4 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Colombia vs. Brasil

6:30 p. m. Eliminatorias Mundial Catar 2022: Argentina vs. Uruguay



(Le puede interesar: Johan Mojica: 'Haremos un partido inteligente')

Star +

6:30 a. m. Fórmula 1 – GP Turquía Carrera en Vivo

7:15 a. m. Atletismo – Maratón de Chicago

3 p. m. MLS Minnesota Utd vs. Colorado Rapids





ESPN 2

11 a. m. Fórmula 1 – GP Turquía Carrera en Diferido

1 p. m. Tenis – Indian Wells – Segunda Ronda

(Lea además: Millos y América, en un interrumpido partido, sellaron un empate sin goles)



ESPN Extra

7 p. m. NFL Chiefs vs. Bills



ESPN 3

2 p. m. Rugby – Top 14 Stade Francais vs. Clermont

6:30 p. m. NBA – Pre Season Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder

9 p. m. NBA – Pre Season Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns



DEPORTES

