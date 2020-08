Programación deportiva para este martes 4 de agosto

ESPN 2

1:45 p. m. Fútbol - Championship de Inglaterra: Brentford vs. Fulham



ESPN 3

1 p. m. Béisbol - MLB: Minnesota vs. Pittsburght

6 p. m. Béisbol - MLB: Washington vs. NY Mets

9 p. m. Béisbol - MLB: Seattle vs. Los Ángeles Angels



Directv Sports

612

5:30 p. m. Baloncesto - NBA: Boston vs. Miami

8 p. m. Baloncesto - NBA: Houston Rockets vs. Portland Trail Blazers.



DEPORTES