Programación deportiva para este domingo 18 de julio

ESPN

8:30 a. m. Fórmula 1 - GP Gran Bretaña Carrera

3:50 p. m. Fútbol argentino - Fecha #1: River Plate vs. Colón

6 p. m. Fútbol argentino - Fecha #1: Independiente vs. Argentinos Juniors



ESPN 2

6 a. m. Golf - The Open Championship Última Vuelta

2 p. m. Rugby - RWCQ Uruguay vs. Chile

ESPN 3

6:30 a. m. Tenis: ATP 500 Hamburgo Final

9 a. m. Tour de Francia: Etapa 21

6 p. m. MLB New York Yankees vs. Boston Red Sox



ESPN Extra

1 p. m. MLS Minnesota United FC vs. Seattle Sounders



Canal Caracol

9 a. m. Tour de Francia: etapa 21



Win +

9 a. m. Difutbol: Valle vs. Atlántico

11 a. m. Difutbol: Bogotá vs. Antioquia

1 p. m. Liga Femenina: Medellín vs. Nacional

3:30 p. m. Liga BetPlay: Envigado vs. Nacional



WIN SPORTS

1 p. m. Liga Femenina: Medellín vs. Nacional

3:30 p. m. Campeonato Nacional Femenino Voleibol: Valle vs. Atlántico



