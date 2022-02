ESPN 2

12:50 p. m. Serie A – Fecha 26 – Cagliari vs. Napoli



Star +

2:50 p. m. Serie A – Fecha 26 – Bologna vs. Spezia

6:55 p. m. Tenis – ATP 500 Acapulco – Primera ronda

7 p. m. Liga Pro Ecuador – Universitario vs. 9 de Octubre

10:55 p. m. Tenis – ATP 500 Acapulco – Primera ronda.



Win +

5:30 p. m. Torneo de ascenso: Boyacá Chicó vs. Quindío



WIN SPORTS, WIN SPORTS

7:40 p. m. Liga: Bucarmanga vs. Envigado



DEPORTES