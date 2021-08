Programación deportiva para este miércoles 18 de agosto

ESPN 2

8:30 a. m. Vuelta a España: etapa 5

1:50 p. m. Champions League: Benfica vs. PSV Eindhoven

6 p. m. M1000 Cincinnati: segunda Ronda



ESPN

7:30 p. m. Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. River Plate



ESPN 3

10 a. m. M1000 Cincinnati: segunda Ronda



ESPN Extra

6 p. m. Extra MLB New York Yankees vs. Boston Red Sox



Directv Sports

5:15 a. m. Copa Sudamericana: Peñarol vs. Sporting Cristal



FOX SPORTS

2 p. m. Champions League: Young Boys vs. Ferencvaros



TyC Sports

4 p. m. Copa Argentina: Gimnasia LP vs. Argentinos Juniors



Fox Sports 2

5:15 p. m. Copa Libertadores: Flamengo vs. Olimpia



Win +

8 p. m. Copa Colombia: Millonarios vs. Alianza Petrolera



Caracol TV

9:30 a. m. Vuelta a España: etapa 5



