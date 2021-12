ESPN 3

6 a. m. Mubadala World Tennis Championship – 5to Puesto

8 a. m. Mubadala World Tennis Championship – SF #1 – Ruvlev vs. Fritz o Shapovalov

10 a. m. Mubadala World Tennis Championship – SF #2 – Nadal vs. Evans o Murray

2:30 p. m. Serie A – Fecha #18 Salernitana vs. Inter

10 p. m. ESPN Knockout Artur Beterbiev vs. Marcus Browne

Star +

12:20 p. m. Serie A – Fecha #18 Lazio vs. Genoa

2:20 p. m. Bundesliga – Fecha #17 Bayern Munich vs. Wolfsburgo



ESPN 2

7:30 p. m. NBA Boston Celtics vs. Golden State Warriors

10 p. m. NBA Minnesota Timberwolves vs. LA Lakers



ESPN 4

8 p. m. WWE – Smackdown



Directv Sports

3 p. m. La Liga: Celta vs. Espanyol



Win +

7:40 p. m. Liga BetPlay Futsal: Real Antioquia vs. Inter Cartagena





