ESPN 2

3 a. m. Tenis – Australian Open Cuartos de Final

ESPN 3

10 a. m. Drone Racing – Episodio #12

10:50 a. m. Copa de África Octavos de Final

7 p. m. Tenis – Australian Open Cuartos de Final



Star +

4 p. m. Torneo de Verano 3 Temperley vs. Instituto

7 p. m. Fútbol de Verano – Final

7:15 p. m. Torneo de Verano 3 Cerro Largo vs. Liverpool



Win Sports

4 p. m. Liga: Envigado vs. Pasto



WIN SPORTS, WIN SPORTS+

6:05 p. m. Liga: Santa Fe vs. Águilas Doradas



Win +

8:10 p. m. Liga: Bucaramanga vs. Millonarios





