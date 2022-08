ESPN3

7:20 A.M. Eredivisie, Vitesse vs. Feyenoord.

2 P.M. IndyCar Series, Music City GP.

​6 P.M. MLB, LA Dodgers vs. San Diego Padres.

STAR+

8 A.M. Premier League, Manchester United vs. Brighton.

8 A.M. Leicester vs. Brentford.

1:30 P.M. Ligue 1, Olympique Marseille vs. Reims.

2 P.M. Brasileirao, Sao Paulo vs. Flamengo.

5 P.M. Atlético Mineiro vs. Athletico Paranaense.



ESPN

10:30 A.M. Premier League, West Ham vs. Manchester City.

1 P.M. Trofeo Joan Gamper, Barcelona vs. Pumas.

3:20 P.M. Fútbol argentino, Independiente vs. River Plate.



ESPN2

8:30 A.M. Bundesliga, Stuttgart vs. RB Leipzig.

10:25 A.M. Koln vs. Schalke.

4 P.M. Tenis, ATP 500 Washington, final.



WIN SPORTS

2 P.M. Liga BetPlay, Deportivo Pasto vs. Bucaramanga.



WIN SPORTS+

6:10 P.M. Liga BetPlay, Junior vs. Once Caldas.

​8:15 P.M. Pereira vs. Santa Fe.

