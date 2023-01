ESPN Extra

9 A.M. NHL, Edmonton Oilers vs. Tampa Bay Lightning.

7:30 P.M. NBA, Dallas Mavericks vs. Miami Heat.

10 P.M. NBA, Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies.

DIRECTV SPORTS (610-619)

10:30 A.M. Supercopa de Argentina, Boca Juniors vs. Racing.

​3:10 P.M. Copa de Francia, Marsella vs. Rennes.

ESPN

2:20 P.M. Bundesliga, RB Leipzig vs. Bayern Munich.



ESPN3

2:50 P.M. Rugby, Heineken Cup, Lyon vs. Bulls.



ESPN2

7 P.M. Australian Open, Tercera Ronda.



CARACOL TV

​5 P.M. Sudamericano sub-20, Bolivia vs. Venezuela.

7:30 P.M. Ecuador vs. Chile.

