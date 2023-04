STAR+

12:30 P.M. Fútbol de Turquía, Alanyaspor vs. Galatasaray.

ESPN2

1:30 P.M. Champions League, cuartos de final, Napoli vs. Milan.

4:45 P.M. Copa Libertadores, Internacional vs. Metropolitanos.

7 P.M. Copa Libertadores, Olimpia vs. Patronato.



ESPN

1:30 P.M. Champions League, Chelsea vs. Real Madrid

7 P.M. Copa Libertadores, Boca Juniors vs. Deportivo Pereira.



ESPN4

4:45 P.M. Copa Libertadores, Fluminense vs. The Strongest.

7 P.M. Copa Sudamericana, Estudiantes LP vs. Tacuary.



ESPN3

9 P.M. NBA, Suns vs. Clippers.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​7:30 P.M. Copa Sudamericana, Sao Paulo vs. Puerto Cabello.

9 P.M. Santa Fe vs. Gimnasia.

2 P.M. Liga de Arabia Saudí, Al Hilal vs. Al Nassr.

CLARO SPORTS

​8 P.M. Venados vs. Cancún.

