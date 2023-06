STAR+

5:30 A.M. Nations League de voleibol, Japón vs. Serbia.

7 A.M. Torneo Maurice Revello, Australia vs. Togo

10:30 A.M. México vs. Qatar.

3:20 P.M. Nations League de voleibol, Italia vs. Cuba.

ESPN2

7:45 A.M., Roland Garros – Semifinales Masculinas.

7:30 P.M. Finales de la NBA, Miami Heat vs. Denver Nuggets.



ESPN4

8 A.M. Criterium du Dauphiné, etapa 6.



ESPN3

10 A.M. Hockey, Pro League Femenino, Argentina vs. China.



ESPN EXTRA

2 P.M. Rugby, Top 14, Toulouse vs. Racing 92.



WIN SPORTS+

6 P.M. Liga Femenina, Pereira vs. América de Cali.

8:05 P.M. Atlético Nacional vs. Santa Fe.

DEPORTES

Más noticias