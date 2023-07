ESPN2

5 A.M. Wimbledon, tercera ronda.

10:20 A.M. Vóley Masculino – Nations League – Estados Unidos vs. Argentina.

STAR+

6:25 A.M. Fórmula 1, GP de Gran Bretaña, práctica #1.

8:05 A.M. Fórmula 3, GP de Gran Bretaña, clasificación.

9 A.M. Fórmula 2, GP de Gran Bretaña, clasificación.

10 A.M. Fórmula 1, GP de Gran Bretaña, práctica #2.

1:20 P.M. Vóley Masculino, Nations League, Serbia vs. Francia.



ESPN

7 A.M. Ciclismo, Tour de Francia, etapa 7.



ESPN Extra

6 P.M. NBA Summer League, Houston Rockets vs. Portland Trail Blazers.

8 P.M. San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets

10 P.M. LA Lakers vs. Golden State Warriors.

DEPORTES

Más noticias