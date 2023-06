STAR+

6:25 A.M. Fórmula 1, práctica del Gran Premio de Austria.

8:20 A.M. Vóley Femenino, Nations League, Brasil vs. Turquía.

10 A.M. Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Austria.

11 A.M. Vóley Femenino, Nations League, Alemania vs. Estados Unidos.

5:30 P.M. Fútbol, Copa Oro, Martinica vs. Panamá.

8 P.M. El Salvador vs. Costa Rica.

8:20 P.M. Vóley Femenino, Nations League, Serbia vs. República Dominicana.

ESPN3

8 A.M. Fórmula 3, clasificación del Gran Premio de Austria.

9 A.M. Fórmula 2, clasificación del Gran Premio de Austria.



WIN SPORTS+

​8 P.M. Final de la Liga Femenina, América de Cali vs. Santa Fe.

DEPORTES