STAR+

6:25 A.M. Fórmula 1, Práctica 1 del GP de Bahréin.

10 A.M. Práctica 2.

2:30 P.M. Bundesliga, Borussia Dortmund vs. RB Leipzig.

ESPN3

2 P.M. Golf, Arnold Palmer Invitational, Segunda Vuelta.



ESPN

2:30 P.M. Serie A, Napoli vs. Lazio



ESPN2

3 P.M. Fútbol de España, Real Sociedad vs. Cádiz.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Brooklyn Nets.

10 P.M. Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies.



ESPN Extra

3 P.M. Ligue 1, Niza vs. Auxerre



WIN SPORTS+

8:10 P.M. Fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Once Caldas.

DEPORTES

Más noticias