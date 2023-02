CARACOL TV

​3 P.M. Sudamericano Sub-20, Uruguay vs. Ecuador.

​5:30 P.M. Brasil vs. Venezuela.

​8 P.M. Colombia vs. Paraguay.

WIN SPORTS+

10: 30 A.M. Nacionales de Ruta

3 P.M. Copa Davis.

4 P.M. Torneo de Ascenso, Cúcuta vs. Orsomarso.

7:40 P.M. Liga de Colombia, Pereira vs. Atlético Huila.



ESPN2

2:20 P.M Bundesliga, Augsburg vs. Bayer Leverkusen



ESPN3

​3 P.M. Fútbol de España, Athletic Bilbao vs. Cádiz.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Phoenix Suns.



ESPN

3 P.M. Fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Fulham.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​10 A.M. Fútbol de Arabia Saudí, Al Fateh vs. Al Nassr.

DEPORTES