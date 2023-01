CARACOL TV

​7:30 P.M. Sudamericano Sub-20, Colombia vs. Argentina.

WIN SPORTS

5:20 P.M. Fútbol colombiano, Jaguares vs. Santa Fe.

DIRECTV SPORTS (610-619)

3 P.M. Fútbol de España, Almería vs. Espanyol.



ESPN2

​3 P.M. Ligue 1, Lorient vs. Rennes.



STAR+

12 M. Fútbol de Turquía, Besiktas vs. Alanyaspor.

12:30 P.M. Serie A, Bologna vs. Spezia.

2:45 P.M. Lecce vs. Salernitana.

2:30 P.M. Bundesliga, Leipzig vs. Stuttgart.

2:45 P.M. Fútbol de Bélgica, Standard de Lieja vs. KAS Eupen.

8:05 P.M. Fútbol de México, Puebla vs. Monterrey.



ESPN

​3 P.M. FA Cup, Manchester City vs. Arsenal.

