DIRECTV SPORTS (610-619)

10 A.M. Supercopa saudí, Al Fayha vs. Al Hilal.

1 P.M. Supercopa saudí, Al Ittihad vs. Al Nassr.

​2 P.M. Copa del Rey, Valencia vs. Athletic Club de Bilbao.

3 P.M. Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

WIN SPORTS

4 P.M. Fútbol colombiano, Boyacá Chico vs. Alianza Petrolera.



WIN SPORTS+

6:10 P.M. Deportes Tolima vs. América de Cali.

8:20 P.M. Atlético Nacional vs. Once Caldas.



ESPN2

3 P.M. Eredivisie, Ajax vs. Volendam.



CARACOL HD2

​5 P.M. Sudamericano sub-20, Uruguay vs. Bolivia.

7:30 P.M. Venezuela vs. Ecuador.

DEPORTES