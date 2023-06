ESPN3

8:20 A.M. Voleibol, Nations League, Argentina vs. Bulgaria.

1 P.M. Golf, Travelers Championship, segunda vuelta.

STAR+

7 A.M. Copa de Asia Sub-17, Japón vs. India.

9 A.M. Hockey, Pro League Masculino, Alemania vs. Nueva Zelanda.

11:30 A.M. Países Bajos vs. Alemania.

5 P.M. Fútbol de Uruguay, La Luz vs. Danubio.

7 P.M. Fútbol de Ecuador, Aucas vs. Orense.



WIN SPORTS+

8 P.M. Primera B, Llaneros vs. Patriotas.

DEPORTES