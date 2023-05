ESPN3

8 A.M. WTA 1.000 de Roma, semifinales.



CLARO SPORTS

​7:30 A.M. Vuelta a Burgos femenina, segunda etapa.



CARACOL TV

8 A.M. Giro de Italia, etapa 13.

ESPN2

12 M. Golf, PGA Championship, Segunda Vuelta.



STAR+

1:20 P.M. Bundesliga, Friburgo vs. Wolfsburgo.

1:30 P.M. Serie A, Sassuolo vs. Monza.



ESPN

2 P.M. Ligue 1,Lyon vs. Mónaco.

7:15 P.M. Fútbol de Argentina, Argentinos Juniors. vs. Boca Juniors.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Miami Heat.

