STAR+

6:15 A.M. MotoGP, prácticas del GP de Austria.

12 M. Tenis, ATP/WTA Cincinnati, Cuartos de Final.

1 P.M. Golf, BMW Championship, Segunda Vuelta.

1:30 P.M. Premier League, Nottingham Forest vs. Sheffield United.

2 P.M. Ligue 1, Metz vs. Olympique Marseille.

2:20 P.M. Fútbol de España, Valencia vs. Las Palmas.

7 P.M. Fútbol de Argentina, Copa de la Liga, Boca Juniors vs. Platense.

ESPN2

12:20 P.M. Fútbol de España, Mallorca vs. Villarreal.



ESPN

1 P.M. Bundesliga, Werder Bremen vs. Bayern Munich.



CLARO SPORTS

​8:05 P.M. Fútbol de México, León vs. Mazatlán.



WIN SPORTS+

3:45 P.M. Primera B, Real Santander vs. Cortuluá.

6 P.M. Barranquilla vs. Quindío.

8:05 P.M. Patriotas vs. Leones.

Más noticias

DEPORTES