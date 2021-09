Programación deportiva del viernes 17 de septiembre

ESPN

2 p. m. Fútbol de Inglaterra: Newcastle vs. Leeds United

ESPN 3

6 p. m. Béisbol de Grandes Ligas: Los Angeles Dodgers vs. Cincinnati Reds



Lo invitamos a leer: (Radamel Falcao: locura por su presentación en el Rayo Vallecano)



Star +

1:45 p. m. Fútbol de Italia: Sassuolo vs. Torino

1:30 p. m. Fútbol de Alemania: Hertha de Berlín vs. Greuther Fürth



Win Sports

8 p. m. Fútbol colombiano: Medellín vs. Once Caldas



DEPORTES