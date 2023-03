ESPN2

2:20 P.M. Bundesliga, Schalke 04 vs. Wolfsburg.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Charlotte Hornets.

10 P.M. New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers.



ESPN

2:30 P.M. Serie A, Milan vs. Torino.



ESPN Extra

2:50 P.M. Fútbol de España, Cádiz vs. Girona.



ESPN3

3 P.M. Golf, Abierto WM Phoenix, segunda vuelta.

WIN SPORTS+

7:40 P.M. Fútbol colombiano, Jaguares vs. Atlético Huila.

DEPORTES

Más noticias