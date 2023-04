CLARO SPORTS

​5:50 P.M. Fútbol de México, Pachuca vs. Cruz Azul.

ESPN

6:30 A.M. Premier League, Manchester City vs. Liverpool.

9 A.M. Arsenal vs. Leeds Utd.

11 A.M. Serie A, Inter vs. Fiorentina.



STAR+

8:30 A.M. Bundesliga, Friburgo vs. Hertha Berlin

8:30 A.M RB Leipzig vs. Mainz 05.

8:30 A.M. Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen.

9 A.M. Premier League, Crystal Palace vs. Leicester City.

11:30 A.M. Chelsea vs. Aston Villa.

2 P.M. Fútbol de España, Elche vs. Barcelona.

12 P.M. Fórmula 1, Gran Premio de Australia.



ESPN Extra

9 A.M. Six Nations Femenino – Irlanda vs. Francia

11:15 A.M. Golf, Augusta National, Women’s Amateur Championship, Ronda Final.

6:30 P.M. NBA, Miami Heat vs. Dallas Mavericks.



ESPN4

11:20 A.M. Bundesliga, Bayern Munich vs. Borussia Dortmund.

2 P.M. Masters 1.000 de Miami, final femenina.



ESPN2

6 P.M. Fórmula 3, GP de Australia, carrera.

DEPORTES

Más noticias