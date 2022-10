ESPN

7:50 A.M. Serie A, Sassuolo vs. Inter.

11 A.M. Milan vs. Juventus.

2 P.M. Ligue 1, Reims vs. PSG.

ESPN Extra

8 A.M. Rugby, Castres vs. Montpellier.



ESPN3

8:30 A.M. Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Schalke 04.

11:30 Eredivisie, FC Volendam vs. Ajax.



STAR+

8:30 A.M. Bundesliga, Augsburg vs. Wolfsburg.

8:30 A.M. Bochum vs. Eintracht Frankfurt.

9 A.M. Premier League, Bournemouth vs. Leicester.

9 A.M. Manchester City vs. Southampton.

10 A.M. Ligue 1, Olympique Marsella vs. Ajaccio.

11:20 A.M. Premier League, Brighton vs. Tottenham.

1:30 P.M. Serie A, Bologna vs. Sampdoria.

11:30 P.M. Fórmula 1, Gran Premio de Japón.



ESPN2

9 A.M. Premier League, Chelsea vs. Wolverhampton.

11:30 A.M. Bundesliga, Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.

1:45 P.M. Fútbol de España, Getafe vs. Real Madrid.



ESPN4

11:30 A.M. Fútbol de España, Sevilla vs. Athletic Bilbao.



WIN SPORTS

2 P.M. Fútbol colombiano, Cortuluá vs. Once Caldas.



WIN SPORTS+

4:05 P.M. Primea B, Cúcuta vs. Tigres.

8 P.M. Deportivo Pasto vs. Tolima.



DIRECTV SPORTS (610-619)

7 A.M. Fútbol de España, Almería vs. Rayo Vallecano.

9:15 A.M. Atlético Madrid vs. Girona.

