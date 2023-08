ESPN3

4:30 A.M. MotoGP, GP Gran Bretaña, Clasificación.

8:30 A.M. Carrera esprint.

ESPN

6:20 A.M. Amistoso, Bayer Leverkusen vs. West Ham.



STAR+

8:20 A.M. Amistoso, Eintracht Frankfurt vs. Nottingham Forest.

11:20 A.M. Crystal Palace vs. Lyon.

1 P.M. Tenis, WTA 500 Washington, semifinales.

1:50 P.M. Rugby, Test Match Internacional, Irlanda vs. Italia.

4:30 P.M. Brasileirao, Bahía vs. América Mineiro.

7 P.M. Fluminense vs. Palmeiras.



ESPN2

2 P.M. Brasileirao, Santos vs. Athletico Paranaense.

5 P.M. UFC, preliminares.

6 P.M. Rugby,Test Match Internacional, Chile vs. Argentina.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​9 P.M. Mundial femenino, Países Bajos vs. Sudáfrica.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. Junior.

6:10 P.M. Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó.

8:20 P.M. DIM vs. Envigado FC.

