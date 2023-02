CLARO SPORTS

​5:50 P.M. Fútbol de México, León vs. Pachuca.

ESPN

7:30 A.M. Premier League, Everton vs. Arsenal.

11 A.M. Ligue 1, PSG vs. Toulouse.

​3 P.M. Fútbol de España, Betis vs. Celta de Vigo.

WIN SPORTS+

​3:30 P.M. Fútbol de Colombia, Medellín vs. Santa Fe.

​5:45 P.M. Jaguares vs. Atlético Nacional.

​8 P.M. Deportivo Pasto vs. América de Cali.

STAR+

​8:50 A.M. Serie A, Cremonese vs. Lecce.

9:30 A.M. Bundesliga, Bochum vs. Hoffenheim.

9:30 A.M. Borussia Dortmund vs. Freiburg.

​9:30 A.M. Eintracht Frankfurt vs. Hertha Berlin.

9:30 A.M. Köln vs. RB Leipzig.

9:30 A.M. Unión Berlín vs. Mainz 05.

10 A.M. Premier League, Brentford vs. Southampton

10 A.M. Brighton vs. AFC Bournemouth.

10 A.M. Manchester United vs. Crystal Palace.

10 A.M. Wolverhampton vs. Liverpool.

12:20 P.M. Premier League, Newcastle vs. West Ham.

ESPN2

10 A.M. Premier League, Aston Villa vs. Leicester City.

12 M. Serie A, Roma vs. Empoli.

2:30 P.M. Serie A, Sassuolo vs. Atalanta.

6 P.M. NBA, New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Lakers.

8:30 P.M. Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.



ESPN3

10 A.M. Fútbol de España, Elche vs. Villareal.



ESPN4

12:30 P.M. Bundesliga, Borussia M’gladbach vs. Schalke 04.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​8 A.M. Fútbol de España, Espanyol vs. Osasuna.

​12:30 P.M. Atlético de Madrid vs. Getafe.

DEPORTES