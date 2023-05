ESPN2

3:55 A.M. Fórmula 3, Carrera sprint del GP de Mónaco.

5:25 A.M. Fórmula 1, Práctica #3 GP de Mónaco.

9 A.M. Clasificación del GP de Mónaco.

11 A.M. Serie A, Fiorentina vs. Roma.

​1:30 P.M. Inter vs. Atalanta.



CARACOL TV

​7 A.M. Giro de Italia, etapa 20.

ESPN3

8 A.M. Serie A, Spezia vs. Torino.

6:50 P.M. Brasileirao, Sao Paulo vs. Goias.



ESPN4

8:20 A.M. Bundesliga, Koln vs. Bayern Munich.



ESPN

8:20 A.M. Bundesliga, Borussia Dortmund vs. Mainz 05.

12 M. Fútbol de España, Sevilla vs. Real Madrid.



STAR+

8:20 A.M. Bundesliga, RB Leipzig vs. Schalke 04.

1:50 P.M. Ligue 1, Estrasburgo vs. PSG.

2 P.M. Brasileirao, A. Paranaense vs. Gremio.

4:30 P.M. Flamengo vs. Cruzeiro.

7:30 P.M. NBA, Miami Heat vs. Boston Celtics

DIRECTV SPORTS (610-619)

​1:30 P.M. Mundial Sub-20, Brasil vs. Nigeria.

3 P.M. Copa de la Reina, final.

4 P.M. Mundial Sub-20, Colombia vs. Senegal.



WIN SPORTS+

​6:05 P.M. Fútbol colombiano, Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto.

8:15 P.M. Millonarios vs. Boyacá Chicó.

