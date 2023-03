CLARO SPORTS

9:15 A.M. Vuelta a Cataluña, sexta etapa.

ESPN

09:00 A.M. Clasificación Euro 2024, Escocia vs. Chipre.

11:50 A.M. Belarús vs. Suiza.

2:30 P.M. España vs. Noruega.



ESPN Extra

9 A.M. Rugby, Seis Naciones Fem., Gales vs. Irlanda.

8 P.M. NBA, Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks.



ESPN2

10:30 A.M. ATP/WTA 1000 Miami, segunda ronda.



STAR+

12 M. Clasificación Euro 2024, Armenia vs. Turquía.

12 M. Israel vs. Kosovo.

2:30 P.M. Amistoso Internacional, Alemania vs. Perú.

2:45 P.M. Clasificación Euro 2024, Croacia vs. Gales.

2:45 P.M. Andorra vs. Rumania.



WIN SPORTS+

​2 P.M. Fútbol colombiano, Once Caldas vs. D. Pereira.

4:10 P.M. Alianza Petrolera vs. A. Bucaramanga.

6:20 P.M. Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

​8:30 P.M. Deportes Tolima vs. Atlético Huila.

