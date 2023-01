ESPN

7:20 A.M. Premier League, Liverpool vs. Chelsea.

ESPN3

8 A.M. Fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Real Sociedad.



STAR+

9 A.M. Serie A, Hellas Verona vs. Lecce.

9:30 A.M. Bundesliga, Bochum vs. Hertha Berlin.

10 A.M. Premier League, Bournemouth vs. Nottingham Forest.

10 A.M. Leicester City vs. Brighton.

2 P.M. Eredivisie, PSV vs. Vitesse.

2:30 P.M. Serie A, Fiorentina vs. Torino.



ESPN2

9:20 A.M. Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Schalke 04.

3 P.M. Fútbol de España, Sevilla vs. Cádiz.

CLARO SPORTS

9:50 P.M. Fútbol de México, Chivas vs. Toluca.

DEPORTES

Más noticias de Deportes