9:50 P.M. Fútbol de México, Chivas vs. América.

7:20 A.M. Rugby, Seis Naciones, Escocia vs. Italia.

7:50 A.M. Fútbol de España, Almería vs. Cádiz.



9:30 A.M. Bundesliga, Bochum vs. RB Leipzig.

10 A.M. Premier League, Brentford vs. Leicester City.

10 A.M.. Southampton vs. Tottenham

10 A.M. Wolwerhampton vs. Leeds Utd.

11 A.M. Ligue 1, Toulouse vs. Lille.

11 A.M. Superliga de Turquía – Besiktas vs. Istanbulspor.

12 M. Fórmula 1, Clasificación GP de Arabia Saudí.

12:30 P.M. Premier League, Chelsea vs. Everton.

2:30 P.M. Serie A, Udinese vs. Milan.



9:30 A.M. Bundesliga, Stuttgart vs. Wolfsburgo.



10 A.M. Fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Girona.



2 P.M. Fútbol colombiano, Envigado vs. Boyacá Chicó.

4:10 P.M. La Equidad vs. Unión Magdalena.

​6:20 P.M. Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali.

8:30 P.M. Junior vs. Santa Fe.



​3 P.M. Fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Valencia.

