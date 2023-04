ESPN

6:20 A.M. Premier League, Aston Villa vs. Newcastle.

9 A.M. Chelsea vs. Brighton.

11:20 A.M. Manchester City vs. Leicester.

1:30 P.M. Serie A, Inter vs. Monza.

ESPN Extra

8 A.M. Rugby, Top 14, Racing 92 vs. Bordeaux.

9 A.M. Fútbol de España, Athletic Bilbao vs. Real Sociedad.



CLARO SPORTS

8:05 P.M. Fútbol de México, León vs. Chivas.



STAR+

8 A.M. Serie A, Boloña vs. Milan.

8 A.M. Seis Naciones de Rugby Femenino, Gales vs. Inglaterra.

8:20 A.M. Bundesliga, Stuttgart vs. Borussia Dortmund.

9 A.M. Premier League, Tottenham vs. Bournemouth.

10 A.M. Ligue 1, Rennes vs. Reims.

2 P.M. Ligue 1, PSG vs. Lens.

2:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Atlanta Hawks.

7 P.M. Brasileirao, Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama.

8 P.M. Ecuador, LDU Quito vs. Barcelona.



ESPN2

8:20 A.M. Bundesliga, Bayern Munich vs. Hoffenheim.

5 P.M. NBA, Cleveland Cavaliers vs. NY Knicks.

7:30 P.M. Sacramento Kings vs. Golden State Warriors.



ESPN3

11 A.M. Serie A, Napoli vs. Hellas Verona.

4:20 P.M. Brasileirao, Botafogo vs. Sao Paulo.

WIN SPORTS+

​5 P.M. Fútbol de Colombia, Millonarios vs. Envigado.

​6 P.M. Deportivo Cali vs. Unión Magdalena.

​8:10 P.M. Pereira vs. Santa Fe.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​11:30 A.M. Fútbol de España, Real Betis vs. Espanyol.

​2 P.M. Cádiz vs. Real Madrid.

