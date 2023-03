ESPN3

7 A.M. Ciclismo, París-Niza, etapa 7.

12:30 A.M. Fútbol de España, Celta vs. Rayo Vallecano.

2:30 P.M. Serie A, Bologna vs. Lazio.

ESPN2

7:20 A.M. Premier League, Bournemouth vs. Liverpool.

9:30 A.M. Bundesliga, Bayern Munich vs. Augsburg.

1 P.M. Golf, The Players Championship, Tercera Vuelta.

8:30 P.M. NBA, Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks.



ESPN

8 A.M. Fútbol de España, Real Madrid vs. Espanyol.

10 A.M. Premier League, Tottenham vs. Nottingham Forest.

12:20 A.M. Crystal Palace vs. Manchester City.

3 P.M. Ligue 1, Brest vs. PSG.



STAR+

9 A.M. Serie A, Empoli vs. Udinese.

9:30 A.M. Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart.

9:30 A.M. Hertha Berlin vs. Mainz 05.

9:30 A.M. RB Leipzig vs. Borussia M’gladbach

10 A.M. Premier League, Leicester City vs. Chelsea.

10 A.M. Everton vs. Brentford.

11 A.M. Superliga de Turquía, Galatasaray vs. Kasimpasa.

11:30 A.M. Premier League, Wolverhampton vs. Newcastle United.



ESPN Extra

9 A.M. Rugby, Seis Naciones, Italia vs. Gales.

11:15 A.M. Inglaterra vs. Francia.

2 P.M. Masters 1.000 de Indian Wells, Segunda Vuelta.

DEPORTES

Más noticias