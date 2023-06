ESPN4

6A.M. Ciclismo, Criterium du Dauphiné, Etapa 7.

STAR+

7 A.M. Torneo Maurice Revello 2023, Japón vs. Panamá

10:30 A.M. Costa de Marfil vs. Marruecos.

2 P.M. Brasileirao, Coritiba vs. Santos.

7 P.M. Bahia vs. Cruzeiro.



ESPN3

7:35 A.M. Moto GP, GP de Italia, esprint.

10 A.M. Rugby, Top 14, La Rochelle vs. Bordeaux.

4:30 P.M. Atlético Mineiro vs. RB Bragantino.



ESPN2

8 A.M., Roland Garros, Final Femenina.



ESPN

1 P.M. UEFA Champions League, Manchester City vs. Inter.

5:45 P.M. Fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Lanús



WIN SPORTS+

4 P.M. Primera B, Cúcuta vs. Cortuluá.

​7:30 P.M. Liga, Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas.

