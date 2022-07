STAR+

7 A.M. Fórmula 1, práctica 1 del Gran Premio de Hungría.

7:15 A.M. Tour de Francia femenino, etapa 6.

10 A.M. Fórmula 1, práctica 2 del Gran Premio de Hungría.

11:45 A.M. Copa de Alemania, 1860 Múnich vs. Borussia Dortmund.

6:10 P.M. MLB, Brewers vs. Boston Red Sox.

10 P.M. MLS, Los Ángeles FC vs. Seattle Sounders.

ESPN2

2 P.M. Amistoso internacional, Udinese vs. Chelsea.



WIN SPORTS

2 P.M. Torneo BetPlay, Orsomarso vs. Boyacá Chico.



WIN SPORTS+

​4 P.M. Torneo BetPlay, Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo.

