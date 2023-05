ESPN2

4 A.M. Roland Garros, segunda ronda.

ESPN3

4 A.M. Roland Garros, segunda ronda.



ESPN

1:45 P.M. Final de Europa League, Sevilla vs. Roma.



ESPN Extra

8 P.M. NHL, Dallas Stars vs. Vegas Golden Night.

WIN SPORTS+

​6:15 P.M. Fútbol colombiano, Boyacá Chicó vs. Medellín.

8:30 P.M. América de Cali vs. Millonarios.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​12:30 P.M. Mundial Sub-20, Brasil vs. Túnez.

​12:30 P.M. Colombia vs. Eslovaquia.

1 P.M. Fútbol de Arabia Saudí, Al Nassr vs. Al Fateh.

4 P.M. Mundial Sub-20, Argentina vs. Nigeria

4 P.M. Inglaterra vs. Italia.



STAR+

8:50 A.M. Nations League de Voleibol femenino, Serbia vs. Estados Unidos.

11:50 A.M. Corea del Sur vs. Turquía

9 P.M. Final Liga de Campeones de Concacaf, León vs. Los Ángeles.

