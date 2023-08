ESPN

8:30 A.M. Ciclismo, Vuelta a España, etapa 5.

7:15 P.M. Copa Libertadores, Palmeiras vs. Deportivo Pereira.

ESPN2

10 A.M. Tenis, US Open.

5 P.M. Copa Sudamericana, Defensa y Justicia vs. Botafogo.

7 P.M. Copa Libertadores, Racing Club vs. Boca Juniors.



STAR+

12 M. MLB, Minnesota Twins vs. Cleveland Guardians.

2 P.M. Carabao Cup, Doncaster Rovers vs. Everton.



ESPN4

1:45 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, PSV vs. Rangers.

6 P.M. Us Open, partido de segunda ronda.



ESPN Extra

1:45 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, Konenhavn vs. Rakow.



WIN SPORTS+

​6:15 P.M. Fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. América de Cali.

​8:30 P.M. Águilas Doradas vs. Atlético Nacional.

