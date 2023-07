STAR+

6:20 A.M. Amistoso internacional, Tottenham vs. Roma.

7:20 A.M. Leicester vs. Thai All Stars.

4:20 P.M. EPL Summer Series, Brentford vs. Brighton.

7 P.M. Newcastle vs. Chelsea.

7 P.M. Amistoso, Crystal Palace vs. Millonarios.

ESPN3

8:20 A.M. Ciclismo,Tour de France Femenino, etapa 4.



ESPN2

6 P.M. EPL Summer Series, Fulham vs. Aston Villa.



WIN SPORTS+

8 P.M. Copa Colombia, América de Cali vs. Atlético Nacional.

​

DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 A.M. Mundial femenino, Canadá vs. Irlanda.

8 P.M. Estados Unidos vs. Holanda.

Más noticias

DEPORTES