12 M. MLB, Detroit Tigers vs. Chicago Cubs.



CLARO SPORTS

9 A.M. Tour de Alemania, prólogo.

8 P.M. Fútbol de México, Pachuca vs. Cruz Azul.

ESPN2

1:40 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, Braga vs. Panathinaikos.

7:15 P.M. Copa Libertadores, Cuartos de Final (Ida) – Boca Juniors vs. Racing Club.



ESPN3

1:40 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, Maccabi vs. Young Boys.



ESPN4

1:40 P.M. UEFA Champions League, Clasificación, Molde vs. Galatasaray.



ESPN

7:15 P.M. Copa Libertadores, Cuartos de Final (Ida), Deportivo Pereira vs. Palmeiras.



WIN SPORTS+

​4:45 P.M. Fútbol Colombiano, Alianza Petrolera vs. La Equidad.

​6:15 P.M. Santa Fe vs. Envigado.

8:30 P.M. Junior vs. América de Cali.

