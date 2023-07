STAR+

1 P.M. Amistoso Internacional, Real Betis vs. Monaco.

7:30 P.M. Serie B, Sport vs. Vitória.

ESPN

5 A.M. Ciclismo, Tour de France, etapa 17.



ESPN2

10 A.M. Vóley Masculino, Nations League, Estados Unidos vs. Francia.



ESPN3

1 P.M. Vóley Masculino, Nations League, Italia vs. Argentina.



ESPN2

6:45 P.M. Copa Sudamericana, Botafogo vs. Patronato.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 P.M. Copa Sudamericana, San Lorenzo vs. Medellín.

7 P.M. Emelec vs. Sporting Cristal.

DEPORTES