ESPN3

8 A.M. WTA 1.000 de Roma, cuartos de final.

12 M. Masters 1.000 de Roma, cuartos de final.

STAR+

9 A.M. Superliga de Turquía, Istambul Basaksehir vs. Umraniyespor.

12 M. Fatih Karagmuruk vs. Adana Demirspor.

2:15 P.M. Superliga Inglesa Femenina – West Ham vs. Chelsea.

7:30 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Miami Heat.



ESPN Extra

12 M. Superliga Inglesa Femenina, Everton vs. Arsenal.



ESPN

2 P.M. Champions League, semifinal vuelta, Manchester City vs. Real Madrid.

WIN SPORTS

7 P.M. Medellín vs. Unión Magdalena



WIN SPORTS+

7 P.M. Fútbol colombiano, Millonarios vs. La Equidad.



Canal Claro música

7 P.M. Águilas Doradas vs. Jaguares.



Canal Sin Límites

7 P.M. Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó.



Canal Info Claro

7 P.M. Tolima vs. Atlético Nacional.



Canal Claro Sports 2

7 P.M. Atlético Huila vs. Junior.



Canal Red+

7 P.M. Once Caldas vs. Santa Fe



Canal Salud

7 P.M. Deportivo Pasto vs. Envigado



Radiola TV

7 P.M. Atlético Bucaramanga vs. América

Más noticias