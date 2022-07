ESPN3

7 A.M. Wimbledon, cuartos de final.

7 P.M. MLB, Chicago White Sox vs. Minnesota Twins.



CARACOL TELEVISIÓN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 4.

ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 4.

5:15 P.M. Copa Libertadores, Atlético Mineiro vs. Emelec.

7:30 P.M. Boca Juniors vs. Corinthians.



ESPN2

5:15 P.M. Copa Sudamericana, Unión de Santa Fe vs. Nacional.

7:30 P.M. Internacional de Porto Alegre vs. Colo Colo.



ESPN4

7:30 P.M. Copa Libertadores, Libertad vs. Atlético Paranaense.

