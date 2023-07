ESPN2

5 A.M. Wimbledon, primera ronda.

8 P.M. Copa Oro, Panamá vs. El Salvador

STAR+

6:55 A.M. Mundial Rugby Sub-20, Australia vs. Inglaterra.

9 A.M. Nueva Zelanda vs. Japón.

9:30 A.M. Francia vs. Gales.

11 A.M. Hockey, Pro League Femenino, Bélgica vs. Países Bajos.

5:30 P.M. Copa Oro, Guadalupe vs. Guatemala.



ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 4



ESPN Extra

11:50 A.M. Mundial Rugby Sub-20, Sudáfrica vs. Argentina.



ESPN4

1 P.M. Vóley Masculino, Nations League, Argentina vs. Serbia.



ESPN3

5:30 P.M. MLB – San Diego Padres vs. Los Ángeles Angels.

DEPORTES