STAR+

​8:20 A.M. Voleibol, Nations League, Tailandia vs. Países Bajos.

10 A.M. Hockey, Pro League Femenino, Países Bajos vs. Nueva Zelanda.

6 P.M. Copa Oro, Canadá vs. Guadalupe.

6:30 P.M. Copa Libertadores, River Plate vs. The Strongest.

7 P.M. Olimpia vs. Melgar.

8 P.M. Copa Oro, Guatemala vs. Cuba.

ESPN2

4:45 P.M. Copa Libertadores, Atlético Paranaense vs. Alianza Lima.

7 P.M. Fluminense vs. Sporting Cristal.



ESPN

4:45 P.M. Copa Libertadores, Libertad vs. Atlético Mineiro.

7 P.M. Atlético Nacional vs. Patronato.



ESPN3

7:15 P.M. Copa Sudamericana, Deportes Tolima vs. Puerto Cabello.



ESPN Extra

8:30 P.M. MLB, Los Ángeles Angels vs. Chicago White Sox.

DEPORTES