CARACOL SPORTS

8 A.M. Giro de Italia, etapa 16.

ESPN 4

5 p.m.: Copa Libertadores, Monagas vs. Colo Colo



ESPN 2

3 p.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Barcelona

5 p.m.: Copa Suramericana, Goías vs. Universitario

7 p.m.: Copa Libertadores, Bolívar vs. Barcelona

9 p.m.: Alianza Lima vs. Libertad



ESPN

5 p.m.: Copa Suramericana, Gimnasia vs. Santa Fe

7 p.m.: Copa Libertadores, Medellín vs. Nacional



DIRECTV SPORTS (610-619)

12.30 p.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Almería

1 p.m.: Mundial Sub-20, EE. UU. Vs. Fiji

1 p.m.: Uzbequistán vs. Nueva Zelanda

4 p.m.: Argentina vs. Guatemala

4 p.m.: Ecuador vs. Eslovaquia

7 p.m.: Copa Suramericana, América vs. Defensa y Justicia

7:30 p.m.: Puerto Cabello vs. Sao Paulo

9 p.m.: Copa Suramericana, Peñarol vs. Millonarios



ESPN 3

12:30 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Girona

Más noticias

DEPORTES