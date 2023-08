ESPN2

1:45 P.M. Liga de Campeones, clasificación, Rangers vs. PSV.

ESPN4

1:45 P.M. Liga de Campeones, clasificación, Rakow vs. Kobenhavn.



ESPN

4:45 P.M. Copa Libertadores, Bolivar vs. Internacional.



ESPN3

6 P.M. MLB, Baltimore Orioles vs. Toronto Blue Jays.

DIRECTV SPORTS (610-619)

​7:30 P.M. Copa Sudamericana, Corinthians vs. Estudiantes LP.



WIN SPORTS+

4 P.M. Primera B, Cortuluá vs. Barranquilla.

6:15 P.M. Liga, Jaguares vs. Unión Magdalena.​

Más noticias

DEPORTES