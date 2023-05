ESPN2

12:20 P.M. Fútbol de España, Barcelona vs. Osasuna.

1:45 P.M. Serie A, Udinese vs. Napoli.

7 P.M. Copa Libertadores, Corinthians vs. Independiente del Valle.

ESPN4

12:20 P.M. Fútbol de España, Almeria vs. Elche.



ESPN3

1:40 P.M. Copa de Alemania, Friburgo vs. RB Leipzig.



ESPN

1:50 P.M. Premier League, Arsenal vs. Chelsea.

5 P.M. Copa Sudamericana, Deportes Tolima vs. Sao Paulo.

7 P.M. Copa Libertadores, Atlético Nacional vs. Olimpia.



STAR+

1:50 P.M. Ligue 1, Toulouse vs. Lens.

7 P.M. Copa Libertadores, Fluminense vs. River Plate.



DIRECTV SPORTS (610-619)

​3 P.M. Fútbol de España, Real Sociedad vs. Real Madrid.



CLARO SPORTS

8 P.M. Fútbol de México, U. de Guadalajara vs. Celaya.

