ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 10.

ESPN3

7 A.M. Wimbledon, cuartos de final.



ESPN2

4:45 P.M. Copa Sudamericana, Colo Colo vs. América Mineiro.

7 P.M. Juego de las Estrellas de la MLS.



ESPN Extra

5 P.M. NBA Summer League, Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets.

7 P.M. New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns



DIRECTV SPORTS (610-619)

​7 P.M. Copa Sudamericana, Barcelona SC vs. Estudiantes de La Plata.

7:30 P.M. Corinthians vs. Universitario.

Más noticias

DEPORTES