ESPN Extra

​11 A.M. Amistoso internacional femenino, Alemania vs. Brasil.

ESPN

1:30 P.M. Champions League, Manchester City vs. Bayern Munich.



CLARO SPORTS

6:05 P.M. Fútbol de México, Mineros vs. Cimarrones.

8 P.M. Cancún vs. Pumas Tabasco.

10 P.M. Dorados de Sinaloa vs. Venados.



ESPN2

1:30 P.M. UCL, Benfica (POR) vs. Inter (ITA).



STAR+

6 P.M. NHL, Tampa Bay Lightning vs. Toronto Maple Leafs.



ESPN3

6 P.M. MLB, New York Mets vs. San Diego Padres.



WIN SPORTS+

4 P.M. Fútbol colombiano, La Equidad vs. Once Caldas.

​6:10 P.M. Atlético Huila vs. Millonarios.

​8:20 P.M. América de Cali vs. Águilas Dorados.

