STAR+

12 M. Fútbol de Turquía, Fenerbahce vs. Konyaspor.

12:20 P.M. Serie A, Hellas Verona vs. Lazio.

2:30 P.M. Monza vs. Sampdoria.

3 P.M. EFL Championship, Blackburn vs. Wigan.

DIRECTV SPORTS (610-619)

3 P.M. Fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Almería.

3 P.M. Segunda División de España, Burgos vs. Las Palmas.



CARACOL TELEVISIÓN

​3 P.M. Sudamericano Sub-20, Venezuela vs. Uruguay.

​5:30 P.M. Paraguay vs. Brasil.

8 P.M. Colombia vs. Ecuador.



WIN SPORTS+

​6 P.M. Fútbol colombiano, Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.